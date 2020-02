Man (61) door tweetal beroofd en mishandeld op Marellenweg: politie op zoek naar daders en getuigen

BREDA - De politie is op zoek naar de daders van een gewelddadige overval op de Marellenweg in Breda. Daar werd een 61-jarige man zaterdag berooft van zijn spullen en mishandeld. De daders zijn spoorloos.

Rond 17.00 uur liep de man in het bos toen hij door twee mannen beroofd. Onder bedreiging van een wapen gaf de man zijn spullen af. Ook werd hij hierbij fors mishandeld. Vervolgens gingen de daders er vandoor.

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. De politie doet onderzoek naar de zaak. Daarom zijn zij opzoek naar getuigen van dit incident of anderen met informatie. In contact komen met de politie kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.