Omgevallen bomen en schuivende dakpannen: meldingen stormschade stromen binnen

BREDA - Storm Dennis trekt momenteel over het land en dat is goed te merken. De meldingen over stormschade in Breda stromen binnen bij de meldkamer. Zo viel in één straat vandaag al twee keer een boom om.

De brandweer heeft het dankzij storm Dennis druk vandaag. Aan het begin van de middag liet een lat op het dak van een winkelpand aan de Eindstraat door de wind los. De brandweer rukte uit om het dak te repareren. Bij Beers & Barrels aan de Ceresstraat waren de dakpannen ook niet bestendig voor de storm. Daar vlogen meerdere dakpannen van het dak. Een hoogwerker van de brandweer heeft een aantal andere dakpannen verwijderd.

Dakpannen lieten los bij Beers & Barrels. (Tekst gaat verder na foto)

In de Steijnstraat viel een boom op een caravan. Een paar uur later was het weer raak. Toen kwam er een boom terecht op een auto. De brandweer is ter plaatse om de boom in stukken te zagen en van de boom te verwijderen. De gemeente is ingeschakeld om de bomen in de straat snel te controleren.

Aan de Steijnstraat belandde een boom op een auto. (Tekst gaat verder na foto)

Ook bij tankstation Total aan de Claudius Prinsenlaan was het raak. Daar lieten platen van het dak los. Hier besloot de brandweer de dakplaten te verwijderen. Een boom aan de Kwakkelhutstraat heeft het ook niet gered. Deze is omgewaaid en ligt op het voetpad. De boom zal later worden gezaagd en geruimd.

Bij het tankstation aan de Claudius Prinsenlaan lieten platen van het dak los. (Tekst gaat verder na foto's)

Aan de Kwakkelhutstraat ligt een boom op het voetpad. (Tekst gaat verder na foto's)

Aan de Kangoeroestraat in Breda is door de wind bij een gebouw de kap van de airconditioning losgegaan. De brandweer controleert momenteel de situatie.