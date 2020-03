Politie deelt beelden van inbrekers die pinnen met gestolen pinpas

BREDA - De politie heeft beelden gedeeld van twee mannen die in november hebben ingebroken in een woning aan de Van Speykweg. Daar namen ze een Macbook en een pinpas mee. Met die pinpas betaalden zij even later bij een tankstation aan de Backer en Ruebweg. De politie is op zoek naar mensen die tips hebben over de verdachten.

In de nacht van zondag 16 op maandag 17 november werd er een woninginbraak gepleegd bij een woning aan de Van Speykweg. De inbrekers namen een Macbook en een pinpas mee. En met die ontvreemde pinpas betaalden zij even later bij de Shell aan de Backer en Ruebweg in Breda. En daarvan heeft de politie beelden gedeeld.

Op de camerabeelden zie je bij dat tankstation een grijze scooter met twee koplampen aan komen rijden. De bestuurder draagt een integraalhelm met meerdere kleuren, de bijrijder een zwarte. En die zet hij niet af, ook al loopt hij de shop in om iets te kopen. Hij is dus lastig te herkennen. "Maar we hopen uiteraard dat er toch mensen zijn die meer kunnen zeggen over wie dit zou kunnen zijn. Misschien in combinatie met zijn kleding, zijn handschoenen, en met de bestuurder van de scooter", laat de politie weten.

Tips kunnen doorgegeven worden via het tipformulier. De beelden bekijk je hier: