Motorrijder naar het ziekenhuis na aanrijding met vrachtwagen

BREDA - Een motorrijder heeft vanmiddag een zware aanrijding gehad met een vrachtwagen op de Tilburgseweg. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde vanmiddag rond 13.45 uur. Een vrachtwagen botste toen op de Tilburgseweg op een motor. Het is niet duidelijk wie er fout zat of wie van de twee bestuurders de ander over het hoofd zag.

De motorrijder kreeg een flinke klap te verduren en moest worden behandeld in de ambulance. Later werd hij voor verder onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Hij was wel aanspreekbaar. De chauffeur van de vrachtwagen kwam met de schrik vrij.

De weg was tijdelijk gedeeltelijk afgezet en de politie verrichtte onderzoek.