Brandweer bevrijdt kind uit speeltoestel in Bavel

BAVEL - De brandweer is vanmiddag ter plaatse moeten komen in Bavel om een meisje te bevrijden uit een speeltoestel. Het meisje was met haar been vast komen te zitten tussen de spijlen.

Kinderen mogen nog 'gewoon' buiten spelen. Dat maakte Mark Rutte in zijn laatste persconferentie erg duidelijk. En aangezien de zon schijnt, waren een paar kinderen in Bavel vanmiddag dan ook enthousiast aan het spelen in het speeltuintje aan het Lavendelhof.

Daarbij kwam één van de meisjes echter flink vast te zitten met haar been tussen de spijlen van het speeltoestel. Zo erg zelfs, dat de brandweer ter plaatse moest komen om het meisje te bevrijden. Meerdere brandweermannen proberen het kind samen voorzichtig vrij te krijgen. Uiteindelijk moest één van de spijlen van het toestel verwijderd worden om het kind los te krijgen.