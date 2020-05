Vrouw te water aan Charles Petitweg: hulpdiensten ter plaatse

BREDA - Een vrouw is zondagmiddag te water geraakt bij de Charles Petitweg. De brandweer is ter plaatse om de vrouw uit het water te halen.

Hulpdiensten zijn zondagmiddag uitgerukt voor een melding van een persoon te water aan de Charles Petitweg in Breda. Brandweerduikers zijn bezig om de persoon uit het water te halen. Hoe het slachtoffer ter water is geraakt is nog onduidelijk.

De melding kwam omstreeks half twee bij de brandweer binnen. De brandweer kwam met diverse voertuigen ter plaatse. Brandweerduikers hebben de vrouw uit het water gehaald en overgedragen aan de ambulancedienst. Waarom de vrouw hier zwom is onduidelijk. Vermoedelijk is ze verward.