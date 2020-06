Politie houdt man aan na vernielingen en bedreiging bij woning aan Tramsingel

BREDA - De politie heeft afgelopen nacht een man aangehouden bij een woning aan de Tramsingel. Bij de woning waren diverse vernielingen gepleegd. Ook was er met een mes gedreigd.

Rond 04.10 uur belde een bewoner van de Tramsingel dat hij problemen had met zijn huisgenoot. Een surveillance-eenheid ging ter plaatse en sprak met de bewoners. De melder wist niet wat hij met de situatie aan moest. De medebewoner wilde geen kant op. De agenten probeerden te bemiddelen. Er werd geen aangifte gedaan, waarna de agenten hun weg vervolgden.

Echter kwam binnen een uur de tweede melding vanuit dezelfde woning binnen. Bij terugkomst zagen agenten binnen vernielde ruiten. Ook bleek er met een mes gedreigd te zijn. Eén van de partijen wilde nu wel aangifte doen, waarna de medebewoner aangehouden werd.

Bij het opnemen van de schade voor de aangifte zagen agenten in de achtertuin een splinternieuwe fiets staan. Voor de zekerheid besloten zij het framenummer te checken. De fiets bleek gestolen te zijn. Deze is meegenomen naar het bureau. De verdachte is op het bureau ingesloten en zal zich in de loop van de dag moeten verantwoorden waar de fiets vandaan komt.