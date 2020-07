Vrouw (40) met geweld van haar tas beroofd op Terheijdenseweg

BREDA - Een 40-jarige vrouw uit Breda is in de nacht van donderdag op vrijdag rond 01.30 uur op de Terheijdenseweg van haar tas beroofd. Ze werd door de straatrover geschopt en geslagen. Dat gebeurde ter hoogte van de Wisselaar. De politie is op zoek naar getuigen.

De vrouw fietste vrijdag 10 juli 2020 rond 01.30 uur vanaf het fietspad richting de parkeerplaats van het zwembad. Ze passeerde een kleine zwarte auto waarin drie jonge gasten zaten. Ze raakte met hen in gesprek. Plotseling zag ze nog een jongen aankomen die even achterin de auto ging zitten en daarna weer uitstapte. Deze jongen kwam op haar af en trok hard aan haar tas.

Door het getrek viel het slachtoffer hard op de grond. Terwijl zij op de grond lag, werd ze geslagen en geschopt. Uiteindelijk moest ze haar tas loslaten waarna de straatrover wegliep richting de gele brug achter het zwembad.

De vrouw heeft thuis de politie gebeld. Ze liep diverse verwondingen op onder meer aan haar benen, schouder en elleboog. Ook liep ze een flinke bult op haar hoofd op. Ze werd met een ambulance voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

De dader zou een jongeman zijn, circa 19 a 24 jaar met smal postuur, kort kroezig haar, circa 1.80 a 1.90 meter met een getint uiterlijk zijn. Hij droeg een bril met een fijn montuur. Er worden getuigen geozcht. Zij kunnen bellen met 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.