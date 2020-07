Politiewagen crasht bij lange achtervolging: Snelheden bereikt van 260 km per uur

BREDA/HUIJBERGEN - Een politiewagen is vannacht gecrasht bij een lange achtervolging. De politie startte de achtervolging op de A16 bij Breda, en reed met snelheden van maar liefst 260 kilometer per uur langs Etten-Leur en Roosendaal. Uiteindelijk kon de bestuurder bij Huijbergen worden aangehouden.

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een spectaculaire achtervolging gehad. Die startte op de A16 bij Breda. Vanaf daar probeerde de politie de verdachte staande te houden. Maar die besloot het gaspedaal flink in te duwen. Er volgde een achtervolging via de A58 langs Etten-Leur en Roosendaal. Uiteindelijk vluchtte de verdachte de grens over bij Putte, maar draaide hij daarna toch terug om naar de Nederlandse grens. Bij Huijbergen zette hij zijn auto stil en ging hij er te voet vandoor.

De man is door de politie aangehouden. In zijn auto vonden de agenten onder andere harddrugs.

Crash

Bij de achtervolging waren acht politiewagens betrokken. Daarbij werden snelheden van 260 kilometer per uur bereikt. Eén van de politiewagens crashte tijdens de achtervolging. De inzittenden zijn ongedeerd. In totaal duurde de achtervolging een half uur, namelijk van 01.55 uur tot 02.25 uur.