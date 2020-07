Voortvluchtige dader schietpartij Bavel meldt zich bij de politie

BAVEL - Een 36-jarige Bredanaar heeft zich bij de politie gemeld vanwege zijn betrokkenheid bij de schietpartij die 23 juli plaatsvond in Bavel. Waarschijnlijk gaat het om de voortvluchtige schutter. De man is aangehouden.

Maandagavond heeft een 36-jarige man uit de gemeente Breda zich gemeld bij de politie naar aanleiding van de schietpartij vorige week in Bavel. De man is aangehouden en zit vast voor verder onderzoek.

Woonwagenkamp