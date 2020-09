Brutale dief steelt 36 waterkranen van Bredase begraafplaats

BREDA - In de periode van zaterdag 21 maart tot en met dinsdag 31 maart zijn er bij de begraafplaats aan de Tuinzigtlaan maar liefst 36 waterkranen gestolen. Er zijn herkenbare camerabeelden van de vermoedelijke dief, die op 14 september getoond zullen worden in Bureau Brabant. Tot die tijd heeft de dader nog tijd om zich te melden.

Een brutale dief heeft dit voorjaar in een periode van 10 dagen maar liefst 36 waterkranen gestolen vanaf de begraafplaats aan de Tuinzigtlaan. De dader is nog niet opgepakt, en daarom besteed Bureau Brabant in de uitzending van 14 september aandacht aan de zaak.

Camerabeelden

Er zijn camerabeelden beschikbaar waar de vermoedelijke dader herkenbaar op staat. Die worden in de uitzending uitgezonden. Tot dat moment worden door Bureau Brabant enkel nog geblurde foto's van de vermoedelijke dader gedeeld. De betreffende persoon heeft dus nog tien dagen om zich te melden, voordat zijn foto's herkenbaar online verschijnen.

De politie is ook op zoek naar tips. Weet jij meer over de zaak of over de dader? Deel het via het tipformulier.