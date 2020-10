De politie is met meerdere voertuigen ter plaatse. (Foto: PERRYROOVERSFOTOGRAFIE )

Woning beschoten aan Bruno Renardstraat: politie zoekt getuigen

BREDA - Er is zondagavond een schietpartij geweest aan de Bruno Renardstraat in Breda. Dat bevestigt de politie op Twitter. Hierbij is niemand gewond geraakt.

Rond 19.30 uur kwam er een melding bij de politie binnen over een verdachte situatie aan de Bruno Renardstraat. De politie ging met spoed met meerdere eenheden ter plaatse. Eenmaal daar bleek er een woning beschoten te zijn. Er is niemand gewond geraakt.

Agenten doen ter plekke (buurt)onderzoek. De politie roept getuigen of anderen met informatie op om contact op te nemen met 0900-8844.