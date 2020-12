17-jarige joyrider zonder rijbewijs vliegt met auto van moeder uit de bocht op Emerparklaan

BREDA - Een 17-jarige joyrider uit Breda is afgelopen nacht met de auto van zijn moeder uit de bocht gevlogen op de Emerparklaan. Hij was niet in het bezit van een rijbewijs.

Rond 02.020 uur is een 17-jarige jongen uit Breda met de auto van zijn moeder uit de bocht gevlogen op de Emerparklaan. Hij kwam met het voertuig in de greppel terecht. De politie kwam met spoed ter plaatse. Tijdens het afwerken van het ongeval, bleek dat de jongen niet in het bezit was van een rijbewijs.

De joyrider had de auto zonder toestemming van zijn moeder meegenomen. Zij doet echter geen aangifte van joyriding. Uit de ademtest bleek dat hij niet onder invloed was van alcohol. Hij krijgt een proces-verbaal voor het rijden zonder rijbewijs.

Een berger heeft de auto getakeld.