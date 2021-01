Persoon raakt lichtgewond bij botsing tussen twee auto’s op Mastbosstraat

BREDA - Twee auto’s zijn zondagochtend met elkaar in botsing gekomen op de Mastbosstraat in Breda. Een persoon raakte hierbij licht gewond. Beide auto’s raakte beschadigd bij het ongeval.

Rond 07.10 uur wilde één van de auto’s een parkeerplek verlaten. Echter raakte het voertuig hierbij een andere auto die aan kwam rijden. De politie en ambulance kwamen ter plekke. Eén persoon raakte lichtgewond bij het ongeval. Het slachtoffer is behandeld in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Een berger is naar de Mastbosstraat gekomen om de auto’s weg te takelen. Het is nog onduidelijk wie er geen voorrang verleende of de ander niet zag aankomen.