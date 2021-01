Man steekt willekeurige voorbijganger op Ploegstraat: zoektocht naar dader gestart

BREDA - Een willekeurige voorbijganger is vandaag aan het einde van de middag op de Ploegstraat in Breda gestoken. Het slachtoffer is niet levensbedreigend gewond. De dader is nog niet gevonden.

Rond 17.00 uur heeft er een steekpartij plaatsgevonden op de Ploegstraat. Daar werd een willekeurige voorbijganger door een man gestoken. Dit bracht veel politie en een ambulance op de been. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, maar raakte niet levensbedreigend gewond.

De politie deed een inval bij een woning aan de Ploegstraat, maar er werd niemand aangetroffen. Ook op het dak werd gezocht. De zoektocht naar de dader wordt daarom voortgezet. Heeft u meer informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.