Explosief gevonden bij bedrijf: Politie vermoedt connectie met granaat die werd gevonden aan de Baliëndijk

BREDA - De politie trof in de nacht van donderdag op vrijdag bij een bedrijf aan de Kleine Krogt een explosief aan. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft dit voorwerp bij de Asterdplas vernietigd. De politie kwam het explosief op het spoor nadat er bij een ander bedrijf kogelhulzen werden gevonden. De politie vermoed dat er een connectie bestaat tussen dit incident en de granaat die in oktober werd gevonden aan de Baliëndijk.