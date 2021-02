In één uur tijd drie rijbewijzen ingevorderd tijdens controle bij wegwerkzaamheden A16

BREDA - Bredase agenten hebben zondag in een uur tijd maar liefst drie rijbewijzen moeten invorderen op de A16 bij Breda. Vanwege wegwerkzaamheden was de maximum snelheid er 70 kilometer per uur, maar dat werd door meerdere weggebruikers flink overschreden.

Zondagochtend werd er aan de weg gewerkt op de A16 bij Breda. Vanwege die werkzaamheden was de maximum snelheid er 70 kilometer per uur. Agenten controleerden of weggebruikers zich aan die snelheid hielden.

In een uur tijd werden er meerdere automobilisten gecontroleerd, waarvan drie het wel erg bont maakten. Zij overschreden de maximumsnelheid met 50, 52 en 56 kilometer per uur. De rijbewijzen werden dan ook per direct ingevorderd. De officier van justitie zal een beslissing nemen over de hoogte van de boete en de teruggave van de rijbewijzen.