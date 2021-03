Bredase familie doelwit van criminelen: explosieven, handgranaat, beschieting en afpersing

BREDA - Een 39-jarige Bredanaar en zijn familie lijken het doelwit te zijn van een reeks ernstige incidenten. Zo werd de familie doelwit van onder andere afpersing en een beschieting. En werden bij bedrijven van familieleden een explosief en een handgranaat geplaatst. Politieonderzoek heeft inmiddels geleid tot vier arrestaties; drie voor een incident in Oudenbosch en één voor een eerdere schietpartij in Breda.

De reeks incidenten begon op zondag 18 oktober 2020 in Breda. Die avond werd op de Bruno Renardstraat omstreeks 19.30 uur de 39-jarige Bredanaar voor zijn woning beschoten. Dat gebeurde nadat de man zijn auto langs de weg had geparkeerd en hij richting zijn woning liep. Op het moment dat hij bij de woning aan kwam zag hij een man met een bivakmuts achter hem staan die een vuurwapen op hem richtte en schoot. Doordat de 39-jarige Bredanaar wegrende werd hij niet geraakt. In de gevel van de woning werden meerdere kogelinslagen aangetroffen. Op straat vonden agenten enkele hulzen. Handgranaat en explosief Daarna werden in de nacht van maandag 19 op dinsdag 20 oktober een handgranaat en enkele patronen aan de Baliëndijk aangetroffen. In de nacht van donderdag 21 op vrijdag 22 januari 2021 zijn een explosief en enkele hulzen gevonden aan de Kleine Krogt in Breda. De vondsten van de explosieven en munitie staan vermoedelijk in verband met het eerdere schietincident omdat daar bedrijven gevestigd zijn van de 39-jarige Bredanaar en zijn familie.

Rechercheonderzoek Politie en Openbaar Ministerie nemen de voorvallen hoog op. Er werd dan ook direct een rechercheteam geformeerd dat een grondig onderzoek instelde naar de criminele groepering die verantwoordelijk is voor het geweld. Het rechercheonderzoek leidde op vrijdag 26 februari 2021 tot een doorbraak in het onderzoek naar het schietincident. Op bevel van de officier van justitie werd die dag een 22-jarige Amsterdammer als verdachte aangehouden. Hij werd voorgeleid aan de rechter-commissaris en is in bewaring gesteld. Hij wordt er van verdacht de schutter te zijn geweest.