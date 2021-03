Man (30) aangehouden na wandeling over A58 met vuurwapen op zak

BREDA - Een man is afgelopen nacht op de A58 aangehouden nadat hij meerdere malen over de snelweg liep. Ook troffen agenten een vuurwapen aan in de buurt van de verdachte.

Afgelopen nacht rond 02.00 uur kreeg een surveillance-eenheid van een centralist de opdracht om naar de A58 bij viaduct Liesbos te gaan. Daar zou namelijk een man op de snelweg lopen. Agenten troffen inderdaad een man aan en stuurden hem van de weg af.