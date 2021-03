Auto-inbrekers sloegen afgelopen jaar 842 keer toe in Breda

BREDA - Afgelopen jaar sloegen auto-inbrekers 842 keer hun slag in Breda. Er werden veertien auto-inbraken meer gepleegd dan in 2019. Dat gaat in tegen de trend in Noord-Brabant. Daar werd vier procent minder vaak ingebroken in auto’s ten opzichte van een jaar eerder.

Landelijk was een nog sterkere daling te zien: namelijk van 6,7 procent. In de maanden buiten de lockdown was er over het algemeen juist een stijging te zien in de provincie.

In 25 Noord-Brabantse gemeenten vond afgelopen jaar een daling in het aantal auto-inbraken plaats en in 36 een stijging. In de gemeente Eindhoven was de grootste daling: hier waren 345 minder inbraken dan in 2019. Ook in Helmond (-105), Tilburg (-99), Den Bosch (-83) en Etten-Leur (-51) waren aanzienlijk minder inbraken te zien. In de gemeente Geldrop-Mierlo vond juist de grootste stijging plaats: hier werd 65 keer meer ingebroken.

In heel Noord-Brabant was dezelfde trend te zien. Alhoewel hier over het gehele jaar een daling plaatsvond ten opzichte van 2019, vond in de niet-lockdown maanden juist een stijging plaats van 7,3 procent. Op gemeentelijk niveau zette deze trend zich door naar Eindhoven, Breda en Tilburg: in al deze gemeenten was tijdens de lockdown een forse daling te zien, terwijl buiten deze maanden om het aantal auto-inbraken juist steeg.