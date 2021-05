Opnieuw handgranaat aangetroffen bij bedrijf aan de Kleine Krogt

BREDA - Bij een bedrijf aan de Kleine Krogt is afgelopen nacht een handgranaat aangetroffen. Deze is door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie onschadelijk gemaakt. De politie onderzoekt de samenhang met de vondst bij het bedrijf op 22 januari en het eerdere incident bij de Baliëndijk.

In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie een handgranaat aangetroffen bij een bedrijf aan de Kleine Krogt. De omgeving werd tot aan de Konijnenberg afgezet. Naast de politie kwam ook de ambulance ter plaatse. De EOD kwam ‘s nachts nog ter plekke om het explosief onschadelijk te maken.

Het is niet de eerste keer dat er op de Kleine Krogt een handgranaat aangetroffen wordt. Op 22 januari werd er naar aanleiding van een melding over een schietincident een verdacht pakketje aangetroffen. Daar bleek ook een handgranaat in te zitten. De recherche onderzoekt of het incident van afgelopen nacht hier samenhang mee heeft. Ook wordt er onderzocht of er een connectie is tussen dit incident en de vondst van een handgranaat bij een bedrijf op de Baliëndijk een week geleden. Daar zat het explosief aan een rolluik geplakt. Vorig jaar werd bij hetzelfde bedrijf ook al een handgranaat gevonden.