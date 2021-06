Agent betrapt tweetal op inladen van zakken wiet in auto

BREDA - Een 22-jarige man en 29-jarige vrouw uit Raamsdonksveer zijn gistermiddag aangehouden nadat de politie hun auto doorzocht. Bij de doorzoeking werd een grote hoeveelheid drugs aangetroffen.

Een agent reed gistermiddag rond 12.30 uur op de Lelystraat toen hij een 22-jarige man en 29-jarige vrouw twee grote zakken met groene planten in de kofferbak zag laden. De agent vermoedde dat dit hennep was en volgde het voertuig richting Hazeldonk. Daar is de automobilist tot stoppen gemaand. Bij een doorzoeking van het voertuig troffen agenten diverse zakken met hennep aan. In totaal bleken de man en de vrouw twee kilo aan henneptoppen te vervoeren.

Drugs

Verder bleek het tweetal ook nog ruim 200 XTC-pillen, ruim 100 gram amfetamine en 20 gram ketamine bij zich te hebben. De drugs zijn in beslag genomen en de twee verdachten zullen zich later voor de rechter moeten verantwoorden.