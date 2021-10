In Breda geboren neef van Ridouan Taghi aangehouden in Marokko

BREDA/MAROKKO - De in Breda geboren neef én vertrouweling van topcrimineel Ridouan Taghi is dinsdag in Marokko aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een vergismoord. Dat meldt het AD. Bij de moord kwam de zoon van een hoge Marokkaanse rechter om het leven.

In Marokko is dinsdag Jaouad F. aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een vergismoord, waarbij in 2017 de zoon van een hoge Marokkaanse rechter om het leven kwam. Jaouad is een neef van Ridouan Taghi en wordt door opsporingsdiensten gezien als één van zijn vertrouwelingen. Hij werd aangehouden in de kustplaats Tétouan. Daar zou hij door zwaarbewapende eenheden van de Marokkaanse politie zijn ingerekend.

Jaouad F. werd 27 jaar geleden geboren in Breda. F. komt veelvuldig voor in tal van grote strafonderzoeken, waaronder het Marengo-proces, en wordt gezien als een vertrouweling van Taghi. Zo heeft hij rechtstreeks contact met Taghi en andere kopstukken uit het Marengo-dossier, blijkt uit door justitie aan hem toegeschreven onderschepte communicatie. Jaouad F. wordt op dit moment niet vervolgd in het Marengo-proces.

Marengo proces

Het Marengo-proces is een Nederlandse strafzaak tegen zeventien verdachten, onder wie Ridouan Taghi. Zij worden als vermoedelijke leden van de zogeheten Mocro Maffia verantwoordelijk gehouden voor een reeks moorden en pogingen daartoe in de periode van 2015 tot 2017. De term ‘Marengo’ is een door de computer willekeurig gekozen naam, de naam verwijst naar een textielstof.

Peter Schouten

De Bredase advocaat Peter Schouten staat Nabil B., kroongetuige in het Marengo-proces, bij. Dit deed hij samen met Peter R. en advocaat Onno de Jong. De Vries werd een aantal maanden geleden in Amsterdam doodgeschoten, nadat hij na een uitzending van RTL Boulevard naar zijn auto liep. De eerdere advocaat van Nabil B., Derek Wiersum, werd ook al vermoord. “Het is belangrijk dat iedereen hoort dat er onverzettelijke en onafhankelijke advocaten voor u klaar staan in deze mooie rechtstaat”, gaf Schouten destijds als reactie. Schouten wordt zelf ook bedreigd. Eerder werd namelijk bekend dat hij en De Jong ook op een dodenlijst zouden staan.