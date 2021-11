Politie op zoek naar getuigen van brute beroving met mes

BREDA - De politie is op zoek naar getuigen van een brute beroving die in de nacht van 8 op zaterdag 9 oktober plaatsvond. Bij deze beroving zou een mes zijn gebruikt. De verdachte krijgt een week de tijd zich te melden, daarna worden er herkenbare beelden getoond.

Omstreeks 02.00 uur in de nacht van 8 op 9 oktober raakte het slachtoffer bij een casino, gelegen aan het Kloosterplein, in gesprek met een man. Tijdens dit gesprek vroeg de man aan het slachtoffer of hij hem een lift kon geven. Het slachtoffer stemde hier mee in. Hierop lopen de twee samen naar de auto, die geparkeerd staat bij Vlaszak. De dader geeft geen adres, maar wijst het slachtoffer de weg. Na ongeveer twintig minuten rond te hebben gereden, verzoekt het slachtoffer de man om uit te stappen. Uit het niets krijgt hij hierop een klap in zijn gezicht. Onder bedreiging van een mes grijpt de verdachte geld uit de kleding van het slachtoffer, stapt uit de auto en rent de wijk Princenhage in.

Signalement

De verdachte is een blanke man van ongeveer 30 jaar oud. Hij is rond de 1 meter 85 centimeter lang en droeg die nacht een donkerkleurig jack met een lichtkleurige binnenvoering. De jas had een capuchon. Verder droeg de man zwarte sneakers met een witte rand.

In overleg met het Openbaar Ministerie wordt de verdachte eerst getoond met een zogenaamde ‘blur’. Indien hij zich niet binnen een week meldt, dan zal hij herkenbaar in de media worden gebracht.