Winkels in puin na ramkraken bij winkels Amac en Samsung in Bredase binnenstad

BREDA - De winkels van Amac en de Samsung Experience Store aan de Eindstraat zijn vanochtend vernield tijdens een ramkraak. Ook aan de Nieuwstraat werd een winkel vernield. De politie gaat ervanuit dat de ramkraken door dezelfde daders zijn gepleegd, en is op zoek naar getuigen.

Het is een grote ravage aan de Eindstraat dinsdagochtend. Zowel bij Amac als bij de Samsung Experience Store ligt de gevel aan diggelen. Het is het resultaat van een dubbele ramkraak die rond 04.30 uur plaatsvond.

De politie ontving dinsdag rond 04:35 uur een melding dat er zou worden ingebroken in de Eindstraat. Ter plaatse zagen politieagenten een voertuig staan voor twee panden waarvan de gevels volledig waren vernield. Uit eerste onderzoek is gebleken dat het voertuig op beide panden inreed en daarmee de puien van beide panden vernielde. Bij de ramkraak waren minstens vier daders betrokken, die met een ander voertuig de Eindstraat uit vluchtten. Wat er precies is buitgemaakt bij de dubbele ramkraak wordt nog onderzocht.

Diezelfde nacht, in een tijdsbestek van een uur, zijn ook de ruiten van een winkel in de Nieuwstaat vernield. De politie vermoedt dat deze vernieling is gepleegd door dezelfde dadergroep. Politiemensen zijn vannacht direct een onderzoek gestart naar de mogelijke daders. Zo is de auto die achter is gebleven in beslag genomen. Vandaag doen rechercheurs van Forensische Opsporing sporenonderzoek in en rondom beide winkels, vindt er een buurtonderzoek plaats en worden camerabeelden bekeken.

Getuigen

Voor het onderzoek komt de politie ook graag in contact met mensen die mogelijk getuige zijn geweest of meer informatie hebben over de ramkraak. Ook komt de politie graag in contact met mensen die iets verdachts gezien hebben rondom de vernieling in de Nieuwstraat. “Was je getuige of heb je meer informatie? Beschik je wellicht over camerabeelden? Neem dan contact op via 0900-8844 of bel anoniem via 0800-7000. Geef tijdens het gesprek aan dat je belt over zaaknummer 2022066312.”