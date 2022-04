Slachtoffer dodelijke steekpartij Den Hey-Acker is 19-jarige uit Enschede

BREDA - Bij de dodelijk steekpartij die vrijdagmiddag plaatsvond overleed een 19-jarige uit Enschede. Bij de steekpartij raakte ook een 20-jarige gedetineerde uit Nijmegen gewond. De verdachte een 18-jarige gedetineerde uit Den Haag, is direct na het incident aangehouden. Aanstaande dinsdag wordt de verdachte voorgeleid.

De steekpartij vond vrijdag rond 15:15 uur plaats bij de jeugdgevangenis aan de Galderseweg in Breda. Bij de steekpartij raakte twee gedetineerde gewond. Politie ter plaatse verleende direct eerste hulp en ook is er een traumahelikopter geland. Desondanks overleed een van de slachtoffers aan zijn verwondingen. Het andere slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis over zijn toestand is nog niets bekend. De politie is gisteren direct gestart met een onderzoek naar wat er heeft plaatsgevonden. Dinsdag 19 april wordt de verdachte voorgeleid.

Vaker incidenten

Bij de jeugdgevangenis Den Hey-Acker hebben vaker incidenten plaatsgevonden. De 21-jarige gedetineerde Kenneth B. werd 12 januari doodgeschoten door politie in België nadat hij wist te ontsnappen door twee personeelsleden te gijzelen. Een jaar geleden was er ook al een gijzeling in de jeugdgevangenis.