Bredanaar (32) aangehouden voor drugsdumping in Ossendrecht met tienduizenden euro’s schade

BREDA/ OSSENDRECHT - De politie heeft maandagochtend een 32-jarige Bredanaar aangehouden voor zijn betrokkenheid bij een grote drugsdumping in Ossendrecht. Door de dumping moest de giftige grond gesaneerd worden, wat tienduizenden euro’s kostte.

Een witte Mercedes Sprinter reed op maandag 13 september 2021 weg vanaf de Heereweg in Ossendrecht, nadat er meerdere vaten met drugsafval werden gedumpt. Een getuige schakelde de politie in en wist een deel van het kenteken te onthouden. Niet veel later werd exact zo’n voertuig vastgelegd op de Dorpsstraat door een camera van een hotel. Deze camerabeelden werden op maandag 16 mei in Bureau Brabant en op dinsdag 17 mei in Opsporing Verzocht met het publiek gedeeld.

Na de uitzendingen kwam er bij het onderzoeksteam dusdanige informatie binnen, dat op dinsdag 24 mei een eerste verdachte kon worden aangehouden. Dat was een 26-jarige man uit Zevenbergen. Het onderzoek naar de dumpingen ging vervolgens door. Op maandagochtend 13 juni 2022 hielden agenten, die bezig zijn met dit onderzoek, in zijn woning een 32-jarige Bredanaar aan als verdachte bij de drugsdumping in Ossendrecht. De man zit vast en wordt gehoord door rechercheurs. De politie denkt, met de aanhouding van deze verdachte, de zaak rondom de afvaldumping te hebben opgelost.