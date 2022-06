Schietpartij bij sishalounge in de Boschstraat: Politie deelt beelden

BREDA - De politie heeft beelden gedeeld van het schietincident dat in april plaatsvond op de Boschstraat. Daar werd een sishalounge beschoten, maar de dader werd nog niet gevonden.

Op 27 april 2022 vond er een schietpartij plaats in de Boschstraat in Breda. Dat gebeurde om 03.40 uur ‘s nachts. Op camerabeelden die gemaakt zijn door een camera op straat is te zien dat een bestelbusje parkeert aan de andere kant van de straat. De bijrijder stapt uit, en steekt de straat over. Hij kijkt heel even rond, en begint dan uit het niets te schieten. Hij vuurt meerdere kogels af die in de sishalounge belanden. De man rent weer terug naar de auto en rijdt vervolgens samen met de chauffeur weg.

De politie wil natuurlijk weten wie er achter deze beschieting zit, en wat de reden zou kunnen zijn. “Waarom moest er nou precies op deze lounge worden geschoten? Maar we willen ook meer weten over de auto. En dan vooral over de bedrukking. Alle informatie daarover is welkom”, laat de politie weten in Bureau Brabant. “Ook willen we graag getuigen spreken. Mensen die iets gezien hebben die woensdagnacht. Dus heeft u ons nog niet gesproken, maar wel iets gezien? Neem dan contact op!”



Bijschrift - Bureau Brabant