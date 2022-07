Opnieuw grote afvaldumping in buitengebied van Breda

BREDA - Opnieuw is er een grote afvaldumping aangetroffen in het buitengebied van Breda. Op de Raamschoorseweg lagen zo’n tien vuilniszakken, bedden, tegels, hout en dekens verspreid over de weg.

Buurtbewoners van de Raamschoorseweg troffen donderdagochtend een grote berg afval aan in hun straat. Aan het begin van de weg lagen bedden, tegels, hout en dekens. Verderop lagen ook nog eens zo’n tien vuilniszakken verspreid over de weg. De buurtbewoners hebben een melding gemaakt bij de gemeente.

Dumpingen

Het is niet de eerste keer dat er een grote afvaldumping wordt aangetroffen in het buitengebied van Breda. Sinds de invoering van de 25 euro-regel voor het laten ophalen van grof huishoudelijk afval, vinden er steeds meer dumpingen plaats. Dat wil de nieuwe coalitie dan ook een halt toeroepen. Daarom wordt het ophalen binnenkort weer gratis. “We vinden dat onze inwoners hun afval makkelijk en goedkoop moeten kunnen aanbieden”, aldus de nieuwe coalitie. “Het omzetten van afval naar grondstoffen draagt hieraan bij. Het inzamelen van afval is niet alleen belangrijk voor het milieu, maar ook voor het schoonhouden van de straat. We willen dumping van grofvuil tegengaan en schaffen daarom het tarief van 25 euro voor het ophalen van grof huishoudelijk afval en snoeiafval af. Om dit mogelijk te maken stellen we 300.000 euro per jaar beschikbaar.”