Lichaam vermiste Jan (25) aangetroffen in maïsveld in Bavel

ULVENHOUT/BAVEL - De vermiste Jan uit Ulvenhout is overleden. Zijn lichaam is gevonden in een maisveld in Bavel.

Donderdag deelde de politie de vermissing van de 25-jarige Jan uit Ulvenhout. Zijn signalement werd verspreid, en wie tips had werd gevraagd contact op te nemen met de politie. Jan was al sinds 23 juli vermist. Hij werd voor het laatst gezien in zijn woonplaats Ulvenhout.

Vrijdagochtend maakte de politie bekend dat Jan is overleden. "Gisteravond zochten we met behulp van onder andere drones naar een vermiste jongeman uit Ulvenhout. Helaas is hij tijdens de zoektocht in Bavel overleden aangetroffen", laat de politie weten. Jan werd gevonden in een maïsveld aan de Deken dr. Dirckxweg.

Gisteravond zochten we met behulp van onder andere drones naar een vermiste jongeman uit #Ulvenhout. Helaas is hij tijdens de zoektocht in #Bavel overleden aangetroffen. We wensen familie en vrienden veel sterkte. We vragen iedereen die foto’s heeft gedeeld deze te verwijderen.— Politie Breda eo (@POL_Breda) July 29, 2022



Perry Roovers Fotografie