Man mishandelt vrouw in auto op de A16, politie zoekt getuigen

BREDA / TILBURG - De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling die plaatsvond op de snelweg. Een man mishandelde een vrouw op de A16 bij Breda. Later stopte de auto op de vluchtstrook op de A58 bij Tilburg, waar de man de vrouw opnieuw mishandelde. De politie is een onderzoek gestart nadat een vrouw op donderdagavond 21 juli is mishandeld door een man. Die mishandeling startte in een auto die op dat moment op de A16 bij Breda reed. De vrouw zat achter het stuur en werd mishandeld door de man die bij haar in de auto zat. Dat gebeurde rond 18.30 uur in een beige Peugeot.

De auto reed verder, en stopte uiteindelijk op de A58 bij afslag Tilburg op de vluchtstrook. Beiden stapten daar uit, en daar mishandelde de man de vrouw opnieuw.