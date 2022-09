Twee flinke explosies bij sportschool en horecagelegenheid: mogelijk handgranaten

BREDA - Bij een sportschool aan de Takkebijsters en in een horecagelegenheid aan de Belcrumweg zijn afgelopen nacht explosies gehoord. De recherche is hiervoor een onderzoek gestart. Mogelijk zou het gaan om handgranaten.

Afgelopen nacht, omstreeks 03.05 uur, ontvingen de hulpdiensten een melding van een harde knal. Buurtbewoners van de Belcrumweg zouden hiervan wakker geschrokken zijn. Ter plaatse ontdekten agenten dat er bij een horecagelegenheid een explosief was afgegaan. Hierop heeft de politie de omgeving afgezet. Uit onderzoek bleek dat er voor het pand mogelijk een handgranaat was ontploft. Door de klap zijn een rolluik en verschillende ruiten vernield. Voor het pand stonden zes auto’s, deze hebben ook schade opgelopen.

Takkebijsters

Niet veel later, om 03.20 uur, ontvingen de hulpdiensten een tweede melding. Ditmaal vanuit de Takkebijsters. Ook hier meldde een getuige dat hij een harde knal had gehoord. Ter plaatse bleek bij een sportschool een explosief te zijn afgegaan. Ook hier bleek het mogelijk om een handgranaat te gaan. Enkele ruiten van het pand werden vernield door de klap.