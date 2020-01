Depla in nieuwjaarstoespraak: 'Met veroordelen komen we niet verder'

BREDA - Burgemeester Paul Depla heeft vanmiddag in de Grote Kerk zijn jaarlijkse nieuwjaarstoespraak uitgesproken. Zijn boodschap was duidelijk: Breda moet risico's durven nemen, en niet verblindt worden door kritiek en veroordelen. "Van vinden en veroordelen, naar dromen en denken en doen", sprak Depla.

In de Grote Kerk proostte burgemeester Paul Depla vanmiddag op het nieuwe jaar, en het nieuwe decennium. Daarin sprak hij, zoals hij al vaker deed, een pleidooi uit voor het nemen van risico's en het tonen van lef. De Grote Kerk was daarvoor een mooi decor, want lef tonen is wat het monument in 2020 precies doet. Dan gaat de Vuelta dwars door de Grote Kerk heen. "Iedereen weet dat innovaties kunnen mislukken. Maar dat risico moeten we maar nemen. En echt nieuwe ideeën roepen weerstand op. Net zoals ooit het Chassé weerstand opriep. Of zoals de Haven weerstand opriep. "

Verder sprak de burgemeester een verbindende boodschap uit, die aansluit bij Breda brengt het samen. "Kritiek is niet verkeerd. Maar in het tijdperk van 'ik vind, dus ik besta' blijft het helaas te vaak bij alleen kritiek. Blijft het te vaak bij alleen vinden en veroordelen. En daarmee komen we niet verder. Sterker nog, dan houden we elkaar vaak gevangen in de strijd om het eigen gelijk, terwijl de maatschappelijke problemen niet worden aangepakt. En kansen voor de stad niet worden benut. Laten we dus iets minder snel iets vinden of veroordelen. Maar laten we kijken naar onze gezamenlijke dromen. En bedenken wat we gezamenlijk moeten doen om die dromen te realiseren. Van vinden en veroordelen, naar dromen en denken en doen. Op alle vlakken."