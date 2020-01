Breda '97, BOB en Volmondig JA gaan samenwerking aan

BREDA - Lokaliteit voor het landelijke. Dat is het speerpunt van Breda '97, BOB en Volmondig JA. De drie partijen kiezen ervoor om de handen ineen te slaan en samen een nieuwe, lokale beweging te starten.

In maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen in Breda. Bij de verkiezingen van twee jaar geleden waren het de lokale partijen die het onderspit delfden tegenover de landelijke partijen. Breda '97 was de enige lokale partij die een zetel wist te bemachtigen. Alle andere zetels in Breda zijn gevuld door landelijke partijen.

Dat wil niet zeggen dat Bredanaars niet op lokale partijen stemden. Want naast Breda '97 kregen ook Volkspartij Breda, Volmondig Ja, BOB (Breda's ondernemers en ouderenbelang), de Bredase Stadspartij en Trots OPA stemmen. In totaal zelfs zo'n tien procent van het totaal. Maar door de versplintering tussen de partijen leverde dat dus maar één zetel op. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de partijen in aanloop naar de verkiezingen van 2022 nauwer samen willen werken, en mogelijk deels fuseren.

In een persbericht laten Breda '97, BOB en Volmondig JA weten dat een grote, lokale beweging volgens hen nodig is omdat het 'zo niet langer kan'. Volgens de lokale partijen staat de partijpolitiek van de landelijke partijen de burgers in de weg.

De drie lokale partijen houden zaterdag 18 januari van 10.00 uur tot 12.00 uur een openbare informatiebijeenkomst in Zaal Vianden. "Alle Bredanaars die zich verbonden voelen met hun stad, hun dorp, wijk of buurt zijn welkom. We geven uitleg over onze beweegredenen, gaan met de aanwezigen in gesprek en vragen mensen die geïnteresseerd zijn om input en om zich bij ons aan te sluiten."