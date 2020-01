Verlichting in Valkenberg moet anders: meer sfeer en veiligheid

BREDA - Wie vanaf het station naar het centrum loopt, loopt eerst over de mooi verlichte Willemstraat. De sfeer in het Valkenberg is vervolgens anders. Daar is slechts één pad verlicht. Het zou volgens het college van Breda daarom dan niet onlogisch zijn om de verlichting van de Willemstraat door te trekken in het park. Dat stellen zij naar aanleiding van vragen van VVD en D66.

Overdag is park Valkenberg een mooie groene entree voor alle bezoekers die via het station de stad in lopen. Maar 's avonds in de sfeer anders. Slechts één van de paden is verlicht, en doordat de lampen naar binnen zijn gericht kun je niet zien wat er op het gras gebeurd. "Dit kan een groot gevoel van onveiligheid veroorzaken, zo blijkt ook regelmatig uit onderzoeken. Logisch ook, als je niet kan zien of er iemand drie meter naast het pad staat", schrijven VVD en D66 aan het college.

Het college is het eens met de partijen, maar legt uit dat de er de laatste jaren anders over licht wordt nagedacht dan in de tijd van de revitalisatie van het park. "Licht heeft een veel sterkere rol gekregen in de beleving en de aantrekkelijkheid van de stad. Belangrijke routes krijgen ook extra aandacht zoals de route van station naar binnenstad. Tot nu toe zijn alleen de Willemstraat en het Nassaumonument tot uitvoering gebracht als onderdeel van de herinrichting van het stationsgebied." De burgemeester en wethouders vinden het dan ook niet onlogisch om hier in het park een vervolg aan te geven. Wellicht zelfs met multicolor led, zoals in de Willemstraat.

Veiligheid

Echter zit het veiliger maken van het park zich volgens het college van B&W niet alleen in het bijplaatsen van verlichting op de andere paden. "Door het aanpassen van sfeer en beleving op de hoofdroute kan het gevoel van onveiligheid voor een groot deel worden weggenomen." Het college is daarom nu van plan om te onderzoeken wat de opties zijn met betrekking tot de verlichting in het Valkenberg en wat de bij behorende kosten zijn. Ook wordt er gekeken naar de gewenste beeldkwaliteit en aanvullende randvoorwaarden. Pas wanneer dat duidelijk is kan er definitief besloten worden. De resultaten van dit onderzoek worden in juni verwacht.