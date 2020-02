VVD: 'Ga vanaf dit weekend taxi's permanent controleren"

BREDA - Er moet vanaf dit weekend permanente controle komen op de taxi's bij de taxistandplaats aan de Prinsenkade. Daarvoor pleit de lokale VVD. "Taxi's die ritten weigeren passen niet bij een gastvrije stad."

In september voerde de gemeente een taxikeurmerk in om te zorgen dat Bredanaars gebruik kunnen maken van kwalitatief goed en veilig taxivervoer. Maar dat keurmerk heeft nog niet het gewenste resultaat. Klachten blijven binnenstromen. Zo weigeren taxi's korte ritten, en weigeren sommige chauffeurs om de meter aan te zetten en eisen ze torenhoge bedragen. Op een Facebook-bericht van de gemeente Breda waarin om reacties werd gevraagd over de taxi's in de stad, plaatsen veel Bredanaars anekdotes van dergelijke situaties.

Voor de lokale VVD is de maat inmiddels vol. De partij wil dat de gemeente vanaf dit weekend permanent gaat controleren bij de Prinsenkade. "Dat betekent dat de BOA's en de taxistewards een rol krijgen om te zorgen dat de mensen die een taxi willen worden verdeeld over de taxi's die beschikbaar zijn. Je kunt dan direct zien welke chauffeurs een rit weigeren, en zorgen dat direct hun gegevens worden opgeslagen en hun vignet wordt ingenomen", legt raadslid Eddie Förster uit in een video van de partij. "Want wat ons betreft past een taxichauffeur die ritten weigert niet bij een gastvrije stad."