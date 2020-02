Elf actiepunten moeten carnaval in Breda toekomstbestendig houden

BREDA - Voorafgaand aan de carnavaleske gemeenteraadsvergadering van gisteren heeft wethouder Daan Quaars samen met de achter caranvalsstichtingen het akkoord 'Breda brengt ut saome!'ondertekend. Samen met de stichtingen wil de gemeente zich inzetten voor een grenzeloos, groen en gastvrij carnaval.

In het bestuursakkoord Lef en Liefde heeft Breda zich als doel gesteld om met een Actieplan Carnaval de carnavalsnetwerken in de wijken en dorpen te versterken. Het afgelopen jaar heeft de gemeente bij alle stichtingen opgehaald wat speelt en belangrijk is voor de toekomst van het carnaval. Dat heeft geleid tot 11 actiepunten, zoals afspraken maken over de bouwloodsen en attributen in de openbare ruimte, over het opruimen van afval, over duurzaam en toegankelijk carnaval. Na carnaval worden de 11 punten samen verder uitgewerkt tot concrete acties.

"Carnaval is een uniek volksfeest. Met het carnavalsakkoord ‘Breda brengt ut saome!’ maken we afspraken voor de toekomst, zodat over 11 jaar de Grote Markt ook weer vol staat!", laat wethouder Quaars weten. Lucien Verhoef, namens alle stichtingen: "Wij sluiten ons aan bij de woorden van wethouder Quaars. Het borgen van carnaval als een maatschappelijk cultureel jaarlijks evenement in het gemeentelijk beleid voor nu en in de toekomst zien wij als een hele belangrijke stap."

De acht stichtingen die ondertekenden zijn CC ‘t Aogje, Stichting Kielegat, CC Giegeldonk, Stichting de Baviaonen, AKV de Sikken, BAK van Boemeldonk, SUC Bosuilen en ’t Lestogenblik.