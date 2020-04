Overlast zendmast bijna verleden tijd: nieuw elektrisch exemplaar wordt komende week geplaatst

BREDA - De overlastgevende zendmast met dieselaggregaat zal uiterlijk komende week worden vervangen voor een elektrisch exemplaar. Die belofte heeft het college gedaan. Bewoners ervaren veel geluids- en stankoverlast van de aggregaat.

Begin deze maand werd een tijdelijke zendmast geplaatst bij de Generaal Maczekstraat. En dat was een vervelende verrassing voor de omwonenden van onder andere de Klimopstraat, Tulpenstraat en Zandberglaan. De zendmast maakt namelijk gebruik van een dieselaggregaat die zowel voor veel geluids- als voor veel stankoverlast zorgt. Bovendien waren omwonenden boos over de gebrekkige communicatie rondom de plaatsing van de mast. Want deze werd al geplaatst nog voordat de termijn om bezwaar te maken was afgelopen.

Donderdagavond werd het onderwerp besproken in de gemeenteraad, omdat SP en GroenLinks er vragen over hadden gesteld. De partijen eisten beiden een oplossing voor de omwonenden. En die gaat er komen, heeft de wethouder belooft. De huidige zendmast zal uiterlijk volgende week worden vervangen voor een elektrische variant. Daarmee komt aan de geluids- en stankoverlast een einde.