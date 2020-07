SP Breda kiest nieuw bestuur: Oscar van Raak (19) nieuwe afdelingsvoorzitter

BREDA - Afgelopen week hebben de leden van de Bredase SP-afdeling op een drukbezochte maar uiteraard ‘coronaproof’ ledenvergadering een nieuw bestuur gekozen. Aan het hoofd daarvan als afdelingsvoorzitter de 19-jarige Oscar van Raak, student rechten aan de Universiteit van Tilburg.

Van Raak neemt de spreekwoordelijke voorzittershamer over van Michel Verschuren die na 5 jaar voorzitterschap afscheid neemt, maar actief blijft als burgerraadslid.



Het bestuur bestaat verder uit nieuw gekozen bestuursleden Marlous Fieret, Olaf van der Bruggen, Joska Dubbeldam en René Spiegels. Maartje Verheijen, Paul Marijnissen en Martin Kik werden herkozen nadat zij ook vorige periode al onderdeel uitmaakten van het bestuur. Bas Maes maakt vanwege zijn functie als fractievoorzitter statutair ook onderdeel uit van het bestuur.

De 19-jarige Van Raak heeft vertrouwen in de toekomst van de Bredase afgeling. “Met dit vernieuwde bestuur willen we een onrustige periode in onze afdeling achter ons laten en ons richten op de strijd voor een rechtvaardiger wereld, te beginnen in Breda”, laat hij weten.