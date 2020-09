PvdA-leider Lodewijk Asscher met Bredanaars in gesprek over corona

BREDA - PvdA-leider Lodewijk Asscher brengt maandag 28 september een bezoek aan Breda. Hij gaat in gesprek met inwoners over de invloed van het coronavirus op de stad. Door de tweede golf wil Asscher horen wat er in Breda nodig is om door deze crisis te komen.



Als eerste brengt de partijleider een bezoek aan het Amphia Ziekenhuis. Samen met PvdA-wethouder Miriam Haagh gaat hij in gesprek met medewerkers van het ziekenhuis. Nu het aantal besmettingen weer toeneemt wil Asscher graag van de medewerkers horen hoe zij zich daar op voorbereiden en wat zij nodig hebben.

Na het bezoek aan het Amphia gaat Asscher naar het Naaiatelier. Het Naaiatelier is een onderdeel van ONS label. Dit is een coöperatie die mensen begeleidt naar werk, of mensen helpt met omscholen naar een nieuw beroep. Dit is essentieel in deze tijd waarin veel mensen als gevolg van de economische crisis hun baan verliezen. Asscher pleit er dan ook voor een werkgarantie in te voeren, waarbij mensen van baan naar baan worden geholpen.

Tot slot gaat Asscher naar Podium Bloos. De kunst- en cultuur heeft zwaar te leiden onder de genomen coronamaatregelen. Meer steun voor deze sector is daarom hard nodig. Asscher gaat daarom bij Podium Bloos in gesprek om te bespreken hoe ondanks corona een bloeiende kunst- en cultuur in Breda behouden kan blijven.