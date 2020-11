Ook Bredase partijen verbaasd over uitspraken Slob: ‘Iedereen moet zichzelf kunnen zijn’

BREDA - De fracties van VVD, D66, PvdA, GroenLinks, SP, CDA, 50Plus, Breda Beslist en Huong zijn verbaasd over de uitspraken die minister Slob afgelopen week deed. Volgens de minister mogen scholen namelijk homoseksualiteit afwijzen. Uiteindelijk nam Slob zijn uitspraken terug.

Alle politieke partijen in Breda achten grondrechten een zeer hoog goed. ‘’Het mooie aan dit land is dat iedereen mag zeggen, mag zijn en mag geloven wat hij of zij wil’’, is de unanieme mening van politiek Breda. ‘’We zijn niet voor niets een Regenbooggemeente en zetten daar ook actief op in. Met velen waren wij verbaasd over de uitspraken van Minister Arie Slob van Onderwijs.’’

Minister Slob gaf eerder deze week aan dat scholen homoseksualiteit mogen afwijzen en zelfs ouders van scholieren mogen vragen dat te onderschrijven. “Dit zolang de school maar een veilig leefklimaat biedt”, aldus de minister. Veel mensen vielen over deze uitspraken van Slob. Uiteindelijk nam hij zijn woorden dan ook terug.

Veilig voelen

De Bredase politiek is het over één ding zeker eens; kinderen moeten zich veilig voelen. ‘’Maar hoe kan een kind zich veilig voelen als je in de les of op school hoort, dat jij er niet mag zijn of dat je je niet als LHBTI+ mag uiten’’, vragen de Bredase partijen zich af.

De partijen willen dan ook van het college horen hoe zij over de uitspraken van Slob denken. Ook horen ze graag wat de Gemeente Breda momenteel doet voor LHBTI-acceptatie op de scholen en hoe ze omgaan met de communicatie hiervan naar kinderen en hun ouders. Tot slot willen de partijen weten of het college bereid is om samen met organisaties als het COCO en BO Breda scholen aan te moedigen stil te staan bij Paarse Vrijdag. Deze dag vindt plaats op 11 december en staat in het teken van acceptatie voor de LHBTI-gemeenschap.