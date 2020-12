Gemeente tevreden met aanbod openbare toiletten, ‘maar communicatie moet beter’

BREDA - De gemeente is tevreden met het huidige aanbod aan openbare toiletten in de binnenstad. Wel kan volgens hen de communicatie op het onderwerp beter. Onlangs stelden een aantal Bredase partijen vragen aan het college, omdat er sinds de sluiting van de horeca een tekort aan (openbare) toiletten in de binnenstad zou zijn ontstaan.

In beantwoording op de vragen laat het college weten het tekort niet te erkennen. “Wij zijn tevreden met het huidige aanbod van openbare toiletten in het centrum. Uit onderzoek is zelfs gebleken dat Breda op dit punt het beste scoort van alle West-Brabantse gemeenten.” Wel ziet het college punten van verbetering. “Sommige bezoekers weten de bestaande voorzieningen niet altijd te vinden. Daarom wordt de communicatie op dit onderwerp verbeterd.” Dit gaat de gemeente doen door de locaties in beeld te brengen via www.welkominbreda.nl.

Inmiddels is er ook interesse ontstaan om op creatieve wijze combinaties te realiseren met leegstaande winkelpanden. “Dit kan betekenen dat het aanbod wordt uitgebreid”, laat het college weten. “We staan positief tegenover creatieve oplossingen en zijn structureel met het bestuur van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Breda in gesprek. We spreken graag met initiatiefnemers, maar volgen de kaders van de noodverordening.”

Recreatiegebieden

Ook zou er in recreatiegebieden zoals het Mastbos behoeften zijn aan meer openbare wc’s. “We staan open voor creatieve oplossingen, maar het is ook grotendeels aan de eigenaren van de recreatiegebieden om voorzieningen voor bezoekers te realiseren”, laat het college weten. “We zijn daarbij met hen in gesprek over bezoekersstromen. We bekijken tevens of de voorzieningen bij de belangrijkste recreatie locaties, zoals de Galderse meren en de Asterdplas, voor komende zomer ’corona-bestendig’ zijn.”