Gemeente komt met plan om vuurwerkoverlast tegen te gaan: ‘zichtbaarheid vergroten en raddraaiers aanpakken’

BREDA - De gemeente komt met een plan om het vuurwerkoverlast voor én tijdens de jaarwisseling tegen te gaan. Hiervoor zijn zij in gesprek met meerdere partijen. Ook is er een ‘vuurwerk dashboard’ ontwikkeld. Dit dashboard moet een goed beeld geven op welke plekken de overlast het grootst is.

De gemeente komt met een plan om vuurwerkoverlast in Breda zoveel mogelijk tegen te gaan. Dit plan is Breda breed, maar er is ook een specifieke aanpak voor Hoge Vucht. In deze wijk ging het afgelopen jaar behoorlijk mis tijdens de jaarwisseling. Een groep jongeren liet een spoor van vernieling achter in de wijk en de Mobiele Eenheid moest worden ingeschakeld. De gemeente wil voorkomen dat er dit jaar weer zo’n situatie voordoet.

De gemeente heeft drie peilers. Zo worden overlastgevers hard aangepakt (repressief), worden mensen uitgenodigd om overlast te melden (preventief) en worden er alternatieve activiteiten aangeboden voor jongeren. Door deze drie peilers te combineren wil de gemeente zorgen dat overlast wordt geminimaliseerd.

Hoge Vucht

Daarnaast komt er een specifieke aanpak voor Hoge Vucht. De gemeente probeert momenteel de ‘raddraaiers’ uit de wijk in beeld te krijgen. Door deze jongeren in beeld te krijgen en aan te pakken, hoopt de gemeente dat een deel van de overlast verdwijnt. Daarnaast brengt de gemeente bondgenoten naar de wijk. “Sommige buurtbewoners balen ervan dat er niet altijd meteen op een melding wordt ingegaan”, aldus burgemeester Depla. “Zij hebben het gevoel dat zij niet worden gehoord. Daar willen wij graag verandering in brengen. We doen daadwerkelijk iets met de meldingen en proberen zoveel mogelijk tegen het overlast te doen in hun wijk.”

De burgemeester geeft aan dat de gemeente van alles probeert om de vuurwerkoverlast te beperken. “Maar incidenten zijn natuurlijk nooit uit te sluiten”, geeft hij toe. “We doen ons best om het te voorkomen, maar mocht er wel overlast ontstaan, dan zijn we voorbereid.”

Buurtpreventie

In strijd tegen de vuurwerkoverlast zijn er ook 5000 buurtprevenisten actief. “Dit zijn burgers die zich betrokken voelen bij de veiligheid in hun buurt. Zij houden een oogje in het zeil in de wijk en staan in rechtstreeks contact met ons.”



Robert Segers presenteert het vuurwerk dashboard.

(Jeugd)boa’s

Jeugdboa’s zijn al vanaf de zomer in gesprek met jongeren in de wijken van Breda. “Zij praten met kinderen over vuurwerk afsteken en de (eventuele) gevolgen ervan. Ze proberen bewustwording te creëren bij de jongeren.” Ook krijgen Bredase schoolkinderen lessen over dit onderwerp.

De inzet van boa’s is flink vergroot in de stad. “We hebben vast veertig boa’s rondlopen op straat”, aldus Robert Segers, teammanager handhaving en wijkveiligheid. “Momenteel zijn er 6 koppels, dus in totaal 12 man, die zich uitsluitend bezig houden met vuurwerkoverlast. Ook heb ik 8 boa’s extern ingehuurd.”

Waar de focus van de handhavers op gaat liggen tijdens de jaarwisseling kan Segers nog niet zeggen. “We zijn in gesprek met de regio. Daar wordt bepaald waar de prioriteit gaat liggen.”

Vuurwerk dashboard

Het vuurwerk dashboard van de gemeente is sinds 20 oktober actief. Op dit dashboard worden alle overlastmeldingen bijgehouden. “Dit geeft inzicht in welke wijken en straten en op welke tijdstippen de overlast plaatsvindt”, vertelt Segers. “Door deze gegevens, kunnen wij onze boa’s ook weer gerichter inzetten.” Vanaf 20 oktober zijn er in totaal 1056 overlastmeldingen binnengekomen. “Dit zijn er meer dan vorig jaar”, laat burgemeester Depla weten. “Daarmee volgen we de landelijke trend. In veel steden is de overlast dit jaar groter dan normaal.”

Meld Misdaan Anoniem

Onlangs is de gemeente een ‘MMA campagne’ gestart om mensen bewust te maken en te laten melden. “Er zijn verschillende manieren waarop je overlast kunt melden. Dat kan bijvoorbeeld via de buurtapp, via de website van de gemeente of via Meld Misdaad Anoniem.” Volgens Segers is het heel belangrijk dat mensen blijven melden. “Als we niet meteen op je melding afgaan, wil dat niet zeggen dat we niets met je melding doen. We zamelen alle informatie op, om uiteindelijk een goed beeld te krijgen.”