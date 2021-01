D66 Breda: ‘Kijk naar mogelijkheden voor drive-in stembureau’

BREDA - In maart staan de Tweede Kamerverkiezingen weer voor de deur. Maar door het coronavirus is het niet mogelijk om massaal tegelijk naar de stembus te gaan. Daarom moeten er oplossingen gevonden worden, zodat toch iedere Bredanaar zijn/haar stem uit kan brengen. De Bredase fractie van D66 wil onder andere dat het college kijkt naar de mogelijkheden voor een drive-in stembureau. “We moeten de veiligheid van onze burgers beschermen.”

Vorige week werd er kort gesproken over een mogelijk uitstel van de Tweede Kamerverkiezingen. “Gelukkig lijkt het niet zo ver te komen en kunnen we ons opmaken voor een bijzondere campagne en verkiezing”, aldus de Bredase fractie van D66. “Maar wat onmiskenbaar zal blijven voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen, zijn de coronamaatregelen. Deze zullen immers nog wel geruime tijd van toepassing blijven en niet zomaar als sneeuw voor de zon verdwijnen.”

D66 Breda vindt het ontzettend belangrijk dat de veiligheid van Bredanaars beschermd wordt. “Hoewel met de getroffen maatregelen er al een hele hoop waarborgen verzekerd worden zijn er nog geen mogelijkheden voor mensen die uit gezondheidsangst liever niet in een druk gebouw in gaan.”

“De verlengde lockdown en de alsmaar verslechterende situatie rondom corona zorgen ervoor dat we als gemeente nog betere voorbereidingen moeten treffen om de verkiezingen zo veilig mogelijk in te richten.” Daarom vraagt D66 Breda of het college een kans ziet om een drive-in stembureau in Breda te realiseren. Daarnaast willen zij graag weten of er inmiddels voldoende mensen zich hebben aangemeld om te ondersteunen bij de stembureaus.