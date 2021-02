Breda Beslist: ‘Lange wachttijden milieustraat gaan leiden tot illegale dumpingen’

BREDA - Breda Beslist maakt zich zorgen over de lange wachttijden met de milieustraat. Volgens de partij moet er snel iets gebeuren, anders gaan mensen mogelijk hun afval illegaal dumpen. “De situatie bij de milieustraat begint inmiddels schrijnend te worden.”

De Bredse partij stelde onlangs dan ook vragen aan het college. “Sinds Corona zijn meer mensen aan de slag met het opruimen van de zolder schuur of garage. Nu ervoor gekozen is om niet langer het grofvuil om niet op te halen komt deze groep hier nog eens bij. De situatie bij de milieustraat begint inmiddels schrijnend te worden. Er staat nu gewoon elke dag de hele dag een file, die vaak al start voor de milieustraat wordt geopend waarbij de wachtrij tot vaak zelfs halverwege de Markkade naar de stad staat. Het is wachten op illegale dumpingen als je mensen het zo ongelofelijk moeilijk maakt om hun grofvuil in te leveren.”

De partij vraagt zich af of het college het met Breda Beslist eens is dat wachttijden van gemiddeld 2 uur met bij behorende wachtrijen voor de toegang tot de milieustraat niet wenselijk zijn. Ook vragen zij zich af waarom het college de tweede milieustraat in Breda niet dagelijks openen in plaats van alleen op zondag.

Geen oplossing

Wil je grofvuil naar het milieustation brengen, maar heb je geen zin om lang in de rij te staan? Check dan van te voren de webcam en ga bij drukte op een ander moment, adviseert wethouder Daan Quaars. Al is dat ‘andere moment’ steeds lastiger te plannen. Ook op doordeweekse dagen staat er regelmatig een lange rij auto’s langs de Markkade. Maar een snelle oplossing voor die wachttijd is niet zomaar gevonden.

Het is topdrukte bij het milieustation aan het Spinveld. Zelfs op een normale dinsdagochtend is er op de webcam van de gemeente te zien dat auto’s moeten aansluiten in een lange rij om afval weg te brengen. Wethouder Daan Quaars begrijpt dat dat soms voor frustraties kan zorgen. Maar een snelle oplossing is niet zomaar gevonden. “Eén van de redenen dat de wachttijd langer is dan normaal, is omdat de capaciteit van het milieustation een stuk lager is. Vanwege de strenge coronamaatregelen mogen er namelijk slechts een beperkt aantal auto’s tegelijkertijd op het terrein zijn. Dat is natuurlijk vervelend, maar daar kunnen we niets aan doen. Veiligheid staat voorop.”