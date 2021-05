VVD-fracties sturen brandbrief: ‘Help ons in strijd tegen drugsdumpingen’

BREDA - Alle VVD-fracties in West-Brabant hebben een brandbrief gestuurd aan minister Ferd Grapperhaus over drugsdumpingen in de regio. Ze willen cameratoezicht en vaste patrouilles van politie, defensie of een andere speciale taskforce om drugsdumpingen in de West-Brabantse natuur tegen te gaan.

Vorige maand werd er in de West-Brabantse bossen een put ontdekt, verscholen onder bladeren. Weken, of mogelijk maanden, is er drugsafval geloosd in de put. Het sijpelde zes meter diep, in een waterwingebied. De opruiming kost miljoenen. “Het meest tragische hieraan is: wij zijn niet meer verbaasd. Bijna wekelijks wordt er gedumpt in onze bossen. Losse vaten, achtergelaten bestelwagens, losse plassen of, zo blijkt nu, verstopte putten. Ons drinkwater loopt gevaar. Het vervuilt onze natuur, diezelfde natuur waarvoor we ons moeten houden aan stikstofmaatregelen. Spelende kinderen lopen brandwonden op. Het buitengebied is haar onschuld verloren”, stellen de VVD-fracties in de brief aan de minister.

Ze stellen dat West-Brabant een hotspot is voor dit soort dumpingen. Dat komt volgens hen onder andere door het grote oppervlakte aan buitengebied. “Veel plekken waar men ongestoord hun gang kan gaan. Maar bovenal: er is nauwelijks handhaving. Politie is al veel te druk en onderbezet, in de wijken en in de strijd tegen drugshandel en productie zelf. En BOA’s zijn niet opgewassen tegen deze grote professionele misdaadnetwerken; daar zijn ze niet voor uitgerust.”

De fracties roepen de minister dan ook op om hen te helpen. “Helpt u ons alstublieft, want het kan echt niet langer zo. We hebben cameratoezicht nodig. Vaste patrouilles van politie, defensie of een speciale task force, als de vroege veldpolitie, die zich volledig hierop kan richten. In het bos, langs de velden en rondom de bekende hotspots. Preventieve controles in het buitengebied. Goede forensische opvolging na een dumping. Helpt u ons alstublieft! Voor ons milieu, voor onze landbouw, voor onze veiligheid. Wij redden het niet meer alleen.”