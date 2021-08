Miriam Haagh stopt per 1 oktober als wethouder in Breda

BREDA - Miriam Haagh (PvdA) stopt op 1 oktober als wethouder in Breda. Op die datum start ze als voorzitter van de Raad van Bestuur van BrabantZorg, een organisatie voor ouderenzorg, thuiszorg, welzijn en zorg op maat in Oost-Brabant.

Miriam Haagh is de langstzittende bestuurder in het huidige college van b&w van Breda. Ze is sinds 2014 als wethouder verantwoordelijk voor het zorg- en gezondheidsbeleid. Daarnaast heeft ze in haar jaren als wethouder onder meer bedrijfsvoering, leren en de wijkaanpak in haar portefeuille gehad. Ook was ze de afgelopen jaren actief bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de G40 op het gebied van zorg en jeugd.

‘Gezicht van en voor de zorg’

“Breda verliest een geliefde wethouder”, aldus Paul Depla, burgemeester van Breda. “Het zal wennen zijn: de Bredase politiek zonder Miriam Haagh. Vanaf 2006 heeft ze zich vanuit verschillende rollen ingezet voor Breda. Door haar overtuiging dat iedereen het in Breda verdient om volwaardig deel te kunnen nemen aan de stad heeft ze veel mensen voor zich gewonnen. Ze was daarbij hét gezicht van en voor de zorg in Breda. Landelijk was ze actief en invloedrijk om zo de zorg in en voor gemeenten betaalbaar, en voor mensen toegankelijk en liefdevol te houden. Ze combineert een sterke inhoudelijke drive met grote betrokkenheid bij alle mensen in Breda. Altijd aanspreekbaar. Altijd verbindend. Altijd bereid om te zoeken naar concrete oplossingen. Ik ben namens Breda Miriam heel dankbaar voor haar enorme inzet. En wens haar alle succes bij de nieuwe stap die ze nu gaat zetten. Een stap waarbij ze haar persoonlijkheid en ervaring volop kan blijven inzetten voor de zorg voor vele Brabanders.”

‘Natuurlijk moment’

“Na 8 jaar gemeenteraad/fractievoorzitter en ruim 7 jaar wethouder te zijn geweest voel ik dat het goed is om ruimte te bieden voor vernieuwing”, laat wethouder Haagh weten. “Dit is een natuurlijk moment om afscheid te nemen. Maar wel met pijn in het hart. Want ik hou van deze stad, en vooral van de mensen die er wonen. Als wethouder heb ik, met heel veel anderen samen, altijd geprobeerd om de behoeften van inwoners, cliënten en ervaringsdeskundigen centraal te stellen. Naar hen te luisteren en in gesprek te gaan om te horen wat er nodig is. En alle organisaties, waaronder de gemeente, daar omheen te verbinden. Ik ben daarom vooral trots op het netwerk Zorg voor elkaar Breda, onze aanpak laaggeletterdheid, de unieke aanpak voor toegankelijkheid en inclusie, de Bredase Health Community. En op de manier waarop we de nieuwe zorgtaken in de Wmo uitvoeren, de aanpak werkend leren, de start die we gemaakt hebben om de tweedeling tegen te gaan met Verbeter Breda en nog veel meer…. De afgelopen jaren is mijn ’zorghart’ door mijn werk als wethouder gezondheid steeds harder gaan kloppen. Ik vind het dan ook geweldig dat ik me de komende jaren 100% voor goede zorg kan gaan inzetten bij BrabantZorg. Maar natuurlijk blijft Breda mijn stad, tot 1 oktober werk ik door als wethouder en daarna geniet ik verder als inwoner!”

BrabantZorg

BrabantZorg, de organisatie waar Haagh op 1 oktober aan de slag gaat, werkt met ruim 6.000 medewerkers en zo’n 4.000 vrijwilligers aan welzijn, zorg en wonen op maat voor ruim 10.000 cliënten in wijken en de 34 zorglocaties in de regio Oss, Uden, Meierijstad en Den Bosch.