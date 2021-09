Paaltjes in Ulvenhouts Bos moeten bijzondere bosflora beschermen

ULVENHOUT - De gemeente heeft onlangs paaltjes in de berm langs de Huisdreef en Sint Annadreef geplaatst bij het Ulvenhoutse Bos. Dit tot groot ongenoegen van diverse bezoekers. Door de geplaatste paaltjes is het niet meer mogelijk om langs de weg te parkeren. “De palen zijn geplaatst om de bermen te beschermen, zoals afgesproken in het natuurbeheerplan voor het Ulvenhoutse Bos.”

Bezoekers van het Ulvenhoutse Bos balen van de paaltjes die geplaatst zijn in de berm langs de Huisdreef en Sint Annadreef. Die zorgen ervoor dat parkeren langs de weg voor bezoekers van het Ulvenhoutse Bos onmogelijk wordt gemaakt. Eén van die balende bezoekers is Mark Nobelen. Hij heeft een flyer gemaakt die hij in het bos heeft opgehangen. ‘Balen van deze palen?!’, staat daar in grote letters boven. “Bijna alle parkeerplaatsen zijn vervallen door dit absurde palenplan. Daardoor kunnen u en wij alleen nog lopend of op de fiets naar dit fraaie bos.”

De lokale D66 heeft de situatie aangekaart bij het college. Zij hebben zowel positieve als negatieve reacties op de paaltjes ontvangen. “D66 Breda vindt het belangrijk dat mensen van de prachtige natuur in en rondom Breda kan genieten. Uiteraard heeft het daarbij de voorkeur dat het bezoeken van de natuur te voet of per fiets plaatsvindt, maar ook bezoek per auto moet mogelijk blijven”, schrijft Joyce de Goede in vragen aan het college.

Bijzondere bosflora

“De palen zijn geplaatst om de bermen in het Ulvenhoutse Bos te beschermen, zoals afgesproken in het natuurbeheerplan voor het Ulvenhoutse Bos”, zegt het college in een reactie op de vragen. “De bermen zijn groeiplaats voor bijzondere bosflora zoals bosanemoon. Ook dienen de bomen te worden beschermd, door de druk van de auto’s raken de wortels beschadigd en dit komt de groei van de bomen niet ten goede. In sommige gevallen is sprake van sterfte van de bomen waarbij ook eventueel de veiligheid in geding is door het kunnen afbreken van takken. Tevens leidt sterfte tot het aantasten van de landschappelijke kwaliteit van beide dreven. In het afgelopen jaar is het parkeren in de bermen verder toegenomen. In het gehele gebied, maar ook specifiek (in de buurt van) de bocht waar de Huisdreef overgaat in de Sint Annadreef, waardoor de verkeersveiligheid ook onder druk is komen te staan. Besloten is om de maatregel uit te voeren voor de vakantieperiode en het najaar als de bezoekersaantallen op zijn hoogst zijn. De ervaring leert dat in de vakantieperiode veel mensen op de fiets en wandelend het bos bezoeken. In het najaar vindt het bezoek over het algemeen meer plaats met de auto.”

Volgens het college kunnen automobilisten het bos wel blijven bezoeken. “Zij kunnen hun auto parkeren bij Landgoed Wolfslaar en bij de begraafplaats de Lichtenberg. Daarnaast blijven een aantal parkeerplaatsen beschikbaar op de Huisdreef. Een groot deel van het bos ligt ten zuiden van de A58 op slechts enkele honderden meters van de huisdreef. In deze zone zijn ruime parkeermogelijkheden. Middels borden worden bezoekers geïnformeerd over deze locaties waar zij kunnen parkeren.”