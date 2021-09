Na Miriam Haagh stopt ook Paul de Beer vervroegd als wethouder

BREDA - Na Miriam Haagh stopt ook Paul de Beer vervroegd als wethouder van Breda. De Beer start op 22 oktober als Programmanager voor de Zuidwestelijke Delta, een belangrijk onderdeel van het Deltaprogramma. De fractie van D66 Breda zal Tim van het Hof voordragen als opvolger van Paul de Beer.

Paul de Beer heeft als wethouder in twee bestuursperiodes vele portefeuilles onder zijn hoede gehad. Daarvoor was hij fractievoorzitter voor D66 in de gemeenteraad. In totaal heeft hij 11,5 jaar onderdeel uitgemaakt van het gemeentebestuur. In de laatste jaren heeft hij zich met name ingezet voor de vele ontwikkelprojecten in Breda en voor een klimaatbestendig Breda: onze Stad in een Park.



“Met het vertrek van Paul de Beer als wethouder verliest de gemeente Breda een daadkrachtig bestuurder met een duidelijke agenda en groot politiek instinct”, reageert burgemeester Paul Depla op het vertrek. “Hij was daarbij altijd op zoek naar innovaties. Omdat alleen zo Breda in staat is om de schaalsprong naar een echte grootstedelijke stad in een groene omgeving te kunnen maken. Zo zorgde hij met zijn 100- dagen aanpak voor een wezenlijke versnelling in de woningbouwprojecten. Werd onder zijn leiding het Groen Kompas ontwikkeld. En wist hij met een regionale investeringsagenda de bestuurlijke krachten in de Baronie te bundelen. We zijn Paul veel dank verschuldigd maar willen hem vooral ook veel succes en plezier wensen in zijn nieuwe functie waarin zijn passie en betrokkenheid voor het water en het klimaat goed samenkomen.”

De Beer geeft aan deze zomer besloten te hebben om niet nog een bestuursperiode door te gaan. “Daarna is het snel gegaan en ben ik blij dat ik mijn passies voor water, klimaat, natuur en duurzame ontwikkeling kan doorzetten binnen het Deltaprogramma.” Het vertrek uit Breda levert hem wel een dubbel gevoel op. “Een wethouder is nooit klaar. De stedelijke ontwikkeling heeft een vlucht genomen, maar er is ook nog veel werk. Met de aankoop van ’t Zoet is het gebied nog niet ontwikkeld. Met het opstarten van het programma Verbeter Breda is de tweedeling in de stad nog niet verminderd. Met het maken van nieuwe afspraken tussen gemeente en NAC Breda spelen we nog niet direct eredivisie. De komende jaren zijn nog veel inspanningen nodig om Breda de volgende sprong te laten maken. Op de stappen in de afgelopen jaren kijk ik met veel plezier terug. Ik heb ervan genoten dat het is gelukt van de Stad in een Park-ambitie een gemeentebreed streven te maken, in 5 jaar 150 hectare natuur te realiseren, de Champions Trophy en de Vuelta naar Breda te halen, het Talentencentrum in de steigers te zetten en de woningbouwprojecten fors te versnellen. Ik hoop van harte dat er een wissel is verzet en Breda vol ambitie op het nieuwe spoor doorrijdt. Daar zullen immers al onze inwoners, organisaties en bedrijven van profiteren”.

Tim van het Hof

Voor Van het Hof is het een enorme eer om voorgedragen te worden als wethouder in Breda. “De afgelopen jaren heb ik in de raad goede verbindingen gelegd en fijn samengewerkt met alle Bredase partijen. De komende tijd moet er flink doorgepakt worden om ervoor te zorgen dat iedereen een betaalbare woning kan vinden in Breda en de vernieuwende aanpak voorkansengelijkheid, Verbeter Breda, handen en voeten krijgt.”

Over Zuidwestelijke Delta

Binnen de Zuidwestelijke Delta werken maatschappelijke partijen en samenwerkende ondernemers met overheden samen aan een klimaatbestendig veilige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale delta. Het programma maakt onderdeel uit van het Deltaprogramma en verbindt de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant, de waterschappen Brabantse Delta, Scheldestromen en Hollandse Delta, alle gemeentes in het gebied en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Economische Zaken en Klimaat (EZK)