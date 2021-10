ChristenUnie mikt op zetel in de Bredase gemeenteraad

BREDA - De ChristenUnie zal in maart 2022 op de kieslijst staan van de Bredase gemeenteraad. De leden van de ChristenUnie West-Brabant hebben Karel Smouter met algehele stemmen verkozen tot lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen Breda.

De ChristenUnie Breda bereidt zich al ruim twee jaar voor om vanaf 2022 deel te kunnen nemen aan de gemeenteraad van Breda. Een jonge, actieve werkgroep heeft de afgelopen jaren door onder andere thema-avonden en werkbezoeken gesproken met allerlei mensen en instanties over uiteenlopende onderwerpen. “Zodoende is er een goed beeld ontstaan wat de ChristenUnie in Breda kan toevoegen aan de gemeenteraad”, legt de partij uit.

Karel Smouter (50 jaar) is geboren in Breda, opgegroeid en Barendrecht en heeft in Apeldoorn gestudeerd. Tot 2018 was hij gemeentepredikant in Wageningen, en vanaf januari 2019 is hij krijgsmachtpredikant op vliegbasis Gilze-Rijen.

Karel ziet als speerpunten voor Breda onder andere dat voorkomen moet worden dat mensen tussen wal en schip raken, wat helaas ook in Breda gebeurt. Er moet worden ingezet op grotere sociale samenhang in de wijken wat de veiligheid in de stad bevordert. Ook moet er meer oog zijn voor rentmeesterschap, niet alleen voor het milieu, vergroening van de stad Breda, maar ook oog voor mensen onderling. “Heel ons programma is gericht op verbinding: mensen werkelijk bij elkaar brengen”, aldus Karel.

In de najaarsvergadering van november zullen de overige kandidaten op de kieslijst en het definitieve verkiezingsprogramma worden vastgesteld.